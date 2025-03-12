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Президент WBC рассказал о политике организации по Усику

Бокс
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Очень взвешенный подход

Президент WBC рассказал о политике организации по Усику

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал политику своей организации по чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Мы были очень гибки и поддерживали идею абсолютного чемпионства. Мы приложили много усилий, чтобы получить абсолютного чемпиона в тяжелом весе, и не навязывали Фьюри обязательную защиту титула, чтобы позволить ему сразиться с Усиком. Мы также заявили, что победитель должен провести реванш без обязательного претендента.

Кабаел является бойцом самого высокого уровня. Но мы снова поддерживаем идею абсолютного чемпионства, потому что как можно позволить Усику потерять пояс? Это было бы ужасно. Теперь есть возможность провести еще один бой за титул абсолютного чемпиона с Даниэлем Дюбуа. Посмотрим. Мы не будем оказывать давление" – сказал Сулейман.

Напомним, что ранее экс-соперник Кличко дал прогноз на потенциальный бой Альварес-Кроуфорд.

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