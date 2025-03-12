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Бой Усик-Дюбуа может пройти на главном стадионе Англии
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк сообщил, что поединок его подопечного против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) может состояться на стадионе Уэмбли. Его слова цитирует SkySports:
"Мы сейчас работаем над организацией этого боя, «Уэмбли» является одним из возможных вариантов" – сказал Красюк.
Напомним, что ранее президент WBC
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