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Бой Усик-Дюбуа может пройти на главном стадионе Англии

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Бой Усик-Дюбуа может пройти на главном стадионе Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк сообщил, что поединок его подопечного против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) может состояться на стадионе Уэмбли. Его слова цитирует SkySports:

"Мы сейчас работаем над организацией этого боя, «Уэмбли» является одним из возможных вариантов" – сказал Красюк.

Напомним, что ранее президент WBC рассказал о политике организации по Усику.

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