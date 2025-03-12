Бой Усик-Дюбуа может пройти на главном стадионе Англии

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк сообщил, что поединок его подопечного против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) может состояться на стадионе Уэмбли. Его слова цитирует SkySports:

"Мы сейчас работаем над организацией этого боя, «Уэмбли» является одним из возможных вариантов" – сказал Красюк.