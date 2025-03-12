Промоутер Богачука: Готовы организовать бой Сергея с россиянином Муртазалиевым

Том Леффлер, промоутер боксера первого среднего веса Сергея Богачука (24-2, 23 KO) хочет организовать бой своего подопечного против российского чемпиона IBF Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 КО).

"Честно говоря, это тот бой, который нужно сделать. Я уже говорил с людьми Бахрама. Они хотят драться с Богачуком, а Богачук готов драться с Бахрамом. Без вопросов. На этом бою написано: "Бой года".

Богачук не боится драться с кем угодно в своем весе. Он это показал. Я не знаю ни одного другого бойца, который бы выиграл титул, а затем провел свою первую защиту титула против Вирджила Ортиса.

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Да, мы очень уважаем Вирджила, но Богачук доказал, что у него нет проблем с боями с Вирджилом, Мадримовым, Бахрамом. Это огромный бой, Богачук и Бахрам, за титул чемпиона IBF. Фундора, мы должны были драться с ним. Это тоже потрясающий бой.

Для Богачука есть так много замечательных боев. Он сейчас в очень хорошей позиции", — сказал Леффлер.

Напомним, что в последнем поединке 29-летний украинец победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом в декабре 2024 года.