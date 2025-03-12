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Ого, удачи. Турки Аль аш-Шейх отреагировал на новость об организации боя Усика и Дюбуа на Уэмбли

Бокс

Посмотрим, какое будет окончательное решение

Ого, удачи. Турки Аль аш-Шейх отреагировал на новость об организации боя Усика и Дюбуа на Уэмбли

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться в Великобритании, хотя изначально он планировался в Саудовской Аравии. Об этом пишет промоутер Александр Красюк.

На ринге встретятся чемпион по версии WBC, WBA и WBO Александр Усик (23–0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

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Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх отреагировал на эту новость:

"Ого, удачи" – написал руководитель Riyadh Season в социальных сетях.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.03.2025 в 19:30
пусть Дюбуа с начало выйдет на ринг против Фьюри--с Усиком он уже боксировал
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.03.2025 в 19:30
пусть Дюбуа с начало выйдет на ринг против Фьюри--с Усиком он уже боксировал
Ответить
0
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