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Ого, удачи. Турки Аль аш-Шейх отреагировал на новость об организации боя Усика и Дюбуа на Уэмбли
Посмотрим, какое будет окончательное решение
Фото: Getty Images
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться в Великобритании, хотя изначально он планировался в Саудовской Аравии. Об этом пишет промоутер Александр Красюк.
На ринге встретятся чемпион по версии WBC, WBA и WBO Александр Усик (23–0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).
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Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх отреагировал на эту новость:
"Ого, удачи" – написал руководитель Riyadh Season в социальных сетях.
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