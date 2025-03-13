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Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
Подлое решение организации
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил приказ от организации WBO провести обязательную защиту их титула.
Об этом сообщает The Ring. Претендентом на пояс является новозеландец Джозеф Паркер (36-3; 24 КО).
"WBO официально обязывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие соответствует нашей четкой политике относительно наличия только одного чемпиона в каждой весовой категории" – сказал президент WBO Густаво Оливери.
Таким образом, украинец не сможет в следующем поединке сражаться за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Ранее WBC и WBA официально разрешили Усику провести обязательную защиту в течение двух лет.
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