Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил приказ от организации WBO провести обязательную защиту их титула.

Об этом сообщает The Ring. Претендентом на пояс является новозеландец Джозеф Паркер (36-3; 24 КО).

"WBO официально обязывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие соответствует нашей четкой политике относительно наличия только одного чемпиона в каждой весовой категории" – сказал президент WBO Густаво Оливери.

Таким образом, украинец не сможет в следующем поединке сражаться за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Ранее WBC и WBA официально разрешили Усику провести обязательную защиту в течение двух лет.