  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Обновлено

Подлое решение организации

Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил приказ от организации WBO провести обязательную защиту их титула.

Об этом сообщает The Ring. Претендентом на пояс является новозеландец Джозеф Паркер (36-3; 24 КО).

"WBO официально обязывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие соответствует нашей четкой политике относительно наличия только одного чемпиона в каждой весовой категории" – сказал президент WBO Густаво Оливери.

Таким образом, украинец не сможет в следующем поединке сражаться за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Ранее WBC и WBA официально разрешили Усику провести обязательную защиту в течение двух лет.

По теме
yellow-arrow
Ого, удачи. Турки Аль аш-Шейх отреагировал на новость об организации боя Усика и Дюбуа на Уэмбли
yellow-arrow
Промоутер Богачука: Готовы организовать бой Сергея с россиянином Муртазалиевым
yellow-arrow
Бой Усик-Дюбуа может пройти на главном стадионе Англии
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости