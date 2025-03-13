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Паркер отреагировал на новость о поединке с Усиком
Испортил все планы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) отреагировал на
"Это план Бога. Они не могут остановить неизбежное" – написал Паркер на своей официальной странице в Instagram.
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