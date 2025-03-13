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Паркер отреагировал на новость о поединке с Усиком

Бокс
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Испортил все планы

Паркер отреагировал на новость о поединке с Усиком

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) отреагировал на решение WBO назначить его следующий поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Это план Бога. Они не могут остановить неизбежное" – написал Паркер на своей официальной странице в Instagram.

Паркер отреагировал на новость о поединке с Усиком - изображение 1

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