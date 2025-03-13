Паркер отреагировал на новость о поединке с Усиком

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) отреагировал на решение WBO назначить его следующий поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Это план Бога. Они не могут остановить неизбежное" – написал Паркер на своей официальной странице в Instagram.