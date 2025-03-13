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Промоутер Паркера: Он мечтает подраться за титул чемпиона мира
Похоже, мечта становится все ближе
Boxing Scene
Промоутер Джозефа Паркера (36-3; 24 КО) Дэвид Гиггинс прокомментировал решение WBO назначить поединок его подопечного против Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Sky Sports:
"Мы не знаем, произойдет ли это сражение в ближайшее время. Но я могу сказать одно: сегодня я разговаривал с Джозефом Паркером, и он мечтает подраться за титул чемпиона мира. Он готов выйти в ринг с кем-либо и где угодно ради этого поединка. Это его главная цель – бой за чемпионский пояс.
Джозеф терпеливо ждет, поддерживает форму, и если появится возможность сразиться за титул, он ухватится за нее обеими руками. Мы согласимся на это без колебаний" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Паркер
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