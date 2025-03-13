Усик: Я не просто подкаблучник, я – царь подкаблучников

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, считает ли себя подкаблучником в совместном интервью со своей женой Екатериной.

Ведущий: "Кто подкаблучник, следующий вопрос?"

Екатерина: "Он тоже".

Усик: "Я не просто подкаблучник! Я хочу подметить, что я не просто подкаблучник. Я – царь подкаблучников. Я – главный подкаблучник мира.

Для того чтобы это понимать, чтобы вас это не "гладило", чтобы не боялись, что вас кто-то осудит, надо иметь большие яйца. Сильные, крупные яйца, работающие нормально. Надо иметь сердце, нужно иметь любовь к своей второй половинке".

Ведущий: "Смотри, подкаблучничество может быть в одну сторону, то есть, когда тебя постоянно там, знаешь, бросают под каблук и пользуются тобой".

Усик: "Нет, у нас такого общения нет".

Екатерина: "Нет-нет-нет, Слав, у нас такого общения нет, только уважение и все".

Усик: "Мы не обижаем друг друга. Мы не материмся дома".

Екатерина: "Уважаем свои границы"

Усик: "Да. Екатерина знает, что четверг – для меня мини-святой день. Почему? До первой половины дня я могу сделать для нее все, что нужно: помочь, уехать. Но 13:00 меня нет. Почему? Я в бане".

Ведущий: "Каждый четверг?"

Екатерина: "Да, когда он в Киеве".

Усик: "Да, когда я дома. Это наша компания, это баня, это веники, это обязательно после ужина. Кто может, тот выпивает, я – нет, у меня безалкогольное пиво".