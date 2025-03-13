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Нганну: Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри

Бокс

Камерунец готов провести реванш

Нганну: Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну выразил желание провести реванш с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

"Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри, особенно учитывая то, как прошёл первый бой между нами. Как мне кажется, я победил в том поединке. В контракте был пункт о реванше. Поэтому мне необходимо попытаться добиться второго боя, чтобы расставить все точки над "i", — приводит слова Нганну портал RMC Sport.

Напомним, Нганну и Фьюри провели бой по боксу 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился победой Тайсона раздельным решением судей.

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Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.03.2025 в 01:13
что бабки нужны --Фьюри ждёт Дюбуа занимай очередь
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
14.03.2025 в 01:13
что бабки нужны --Фьюри ждёт Дюбуа занимай очередь
Ответить
0
0

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