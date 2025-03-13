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Нганну: Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри
Камерунец готов провести реванш
Фото: Getty Images
Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну выразил желание провести реванш с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.
"Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри, особенно учитывая то, как прошёл первый бой между нами. Как мне кажется, я победил в том поединке. В контракте был пункт о реванше. Поэтому мне необходимо попытаться добиться второго боя, чтобы расставить все точки над "i", — приводит слова Нганну портал RMC Sport.
Напомним, Нганну и Фьюри провели бой по боксу 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился победой Тайсона раздельным решением судей.
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