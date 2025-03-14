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Жена Усика рассказала, почему они с Александром чуть не разошлись

Бокс
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Невероятная женщина

Жена Усика рассказала, почему они с Александром чуть не разошлись

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина рассказала, почему их пара чуть не развелась в далеком 2012 году.

– Александр говорил, что был кризис в отношениях, когда его понесло, была звездная болезнь.

– Все просто. Когда Александра понесло, я просто объяснила ему, что мне такой человек рядом не нужен. Мне без разницы кто он – чемпион, не чемпион.

Это был 2012 год. Он приехал из Олимпиады. Я ему сказала: "Саша, стоп, у меня есть от тебя 2 ребенка". Мне не нужен такой человек. Я уважаю его не из-за его состояния, а из-за того, что внутри.

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