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Промоутер Дюбуа – о бое Усик-Паркер: В этом всем привлечено так много переменных и компонентов
Комментарий специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на новость о возможной организации поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (36-3; 24 КО). Его слова цитирует Ring Magazine:
"Увидим, как это будет. В это вовлечено так много переменных и компонентов, которые находятся в движении.
Но одно совершенно точно: Джо Паркер в удивительной позиции" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее WBO
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