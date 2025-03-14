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Промоутер Дюбуа – о бое Усик-Паркер: В этом всем привлечено так много переменных и компонентов

Бокс
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Комментарий специалиста

Промоутер Дюбуа – о бое Усик-Паркер: В этом всем привлечено так много переменных и компонентов

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на новость о возможной организации поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (36-3; 24 КО). Его слова цитирует Ring Magazine:

"Увидим, как это будет. В это вовлечено так много переменных и компонентов, которые находятся в движении.

Но одно совершенно точно: Джо Паркер в удивительной позиции" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее WBO обязало Усика провести защиту титула против Паркера.

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