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Усик признался, что хотел сменить спортивное гражданство

Бокс
Обновлено

Мудрость пришла вовремя

Усик признался, что хотел сменить спортивное гражданство

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что на определенном этапе своей карьеры хотел сменить спортивное гражданство.

– А это давление, ответственность перед обществом?

– Какая ответственность? Ответственность чего? Что они ожидают от меня чего-нибудь? Это их ожидания, это не мои ожидания. Смотри, я тебе хочу сказать, что я очень сильно в начале, когда меня начали прямо чернить, не понимал. Типа, а я при чем здесь? Что я сделал такого, что меня надо чернить? И у меня даже были не очень хорошие мысли покинуть страну, потому что у меня были предложения от других стран боксировать за них.

– Это были США и Россия. От России сразу отказался...

– Да, США, Турция была, Ирландия была.

– Это что, это было как оскорбление некоторых людей, которые на тебя там давят и нагоняют?

– Да, да. Сначала. А потом я понял, что страна здесь ни при чем. Страна есть страна, она была до меня, она будет после меня. И она была до этих людей, и будет после этих людей. Это просто человек. Если я в центре внимания, они тоже хотят быть в центре внимания. И они за счет моего имени делают себе какую-то популярность еще что-то, - сказал Усик.

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Источник:
ua.tribuna
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
14.03.2025 в 13:42
А вусик таки справжній довбодятл. Так нічого і не зрозумів. Справа не в піарі за його рахунок. Справа в тому, що українці справедливо вважають, що якщо відомий спортсмен представляє ЇХНЮ країну, то він і поводитися має, як справжній українець, а не як "какаяразніца, а я при чому тут". Бо людство судить по ньому про ВСІХ українців!
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
14.03.2025 в 13:42
А вусик таки справжній довбодятл. Так нічого і не зрозумів. Справа не в піарі за його рахунок. Справа в тому, що українці справедливо вважають, що якщо відомий спортсмен представляє ЇХНЮ країну, то він і поводитися має, як справжній українець, а не як "какаяразніца, а я при чому тут". Бо людство судить по ньому про ВСІХ українців!
Ответить
1
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