Дайте Джозефу Паркеру его шанс. Тайсон Фьюри отреагировал на назначение Усику обязательного претендента

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на назначение бывшему абсолютному чемпиону миру в супертяжёлом весе непобеждённому украинцу Александру Усику обязательного претендента на титул WBO.

"Как раз вовремя! Дайте Джозефу Паркеру его шанс", — сказал Фьюри в видео, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что команды боксёров обязаны договориться о поединке до 12 апреля.