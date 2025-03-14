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Дайте Джозефу Паркеру его шанс. Тайсон Фьюри отреагировал на назначение Усику обязательного претендента
Ну и как же не вставить свои пять копеек
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на назначение бывшему абсолютному чемпиону миру в супертяжёлом весе непобеждённому украинцу Александру Усику обязательного претендента на титул WBO.
"Как раз вовремя! Дайте Джозефу Паркеру его шанс", — сказал Фьюри в видео, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях.
Напомним, что команды боксёров обязаны договориться о поединке до 12 апреля.
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