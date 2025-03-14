Нганну рассказал, где проведет следующий бой - в ММА или боксе

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, где проведет следующий поединок — в ММА или боксе.

"Пока не могу сказать, однако мне хотелось бы провести бой по боксу. В последнее время всё больше склоняюсь к выступлению в ринге, особенно после операции на колене", — приводит слова Нганну портал RMC Sport.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фрэнсис победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в первом раунде.