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Нганну рассказал, где проведет следующий бой - в ММА или боксе

Бокс

Посмотрим, с кем сумеет договориться камерунец

Нганну рассказал, где проведет следующий бой - в ММА или боксе

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, где проведет следующий поединок — в ММА или боксе.

"Пока не могу сказать, однако мне хотелось бы провести бой по боксу. В последнее время всё больше склоняюсь к выступлению в ринге, особенно после операции на колене", — приводит слова Нганну портал RMC Sport.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фрэнсис победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в первом раунде.

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Фрэнсис Нганну
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