Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейк Пол собрал идеального футболиста из четырех игроков
Получилось интересно
Фото: sport24.ru
Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол собрал своего идеального футболиста по ключевым показателям. В список Пола попали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Ламин Ямаль и Златан Ибрагимович.
"Правая нога — Роналду. Левая нога — Месси. Скорость — Ламин Ямаль. Сила — Златан Ибрагимович. Навыки — Месси", — сказал Джейк Пол в интервью Goal.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк Пол разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
Популярное сейчас
- В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка
- Усик: Я не просто подкаблучник, я – царь подкаблучников
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак