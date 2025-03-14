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Джейк Пол собрал идеального футболиста из четырех игроков

Бокс

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Джейк Пол собрал идеального футболиста из четырех игроков

Фото: sport24.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол собрал своего идеального футболиста по ключевым показателям. В список Пола попали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Ламин Ямаль и Златан Ибрагимович.

"Правая нога — Роналду. Левая нога — Месси. Скорость — Ламин Ямаль. Сила — Златан Ибрагимович. Навыки — Месси", — сказал Джейк Пол в интервью Goal.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк Пол разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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