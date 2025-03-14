Усик возглавляет обновленный рейтинг P4P от ESPN

Украинский боксер Александр Усик сохранил первую позицию в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (Pound-for-Pound, P4P) по версии ESPN.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе, имеющий идеальный рекорд 23-0 (14 КО), в 2024 году дважды победил эксчемпиона Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), что укрепило его статус лидера.

Обновленный топ-10 P4P от ESPN выглядит так:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. (2) Теренс Кроуфорд

4. (5) Дмитрий Бивол

5. (4) Артур Бетербиев

6. Сауль Альварес

7. Джесси Родригес

8. (10) Давид Бенавидес

9. Дзунто Накатани

10. (9) Шакур Стивенсон

По сравнению с предыдущим рейтингом Шакур Стивенсон опустился с 9-го на 10-е место. Усик остается единственным украинцем в топ-10, подтверждая свой статус одного из лучших боксеров ХХ века.