  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик показал видео с тренировки со штангой и гирями
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик показал видео с тренировки со штангой и гирями

Бокс
Обновлено

Украинец понемногу готовится к следующему поединку

Усик показал видео с тренировки со штангой и гирями

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

38-летний чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик показал в социальных сетях кадры своей тренировки с гирями и штангой.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила 34-летнего новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) обязательным соперником Александру Усику.

Согласно постановлению, команды боксёров обязаны договориться о поединке до 12 апреля.

По теме
yellow-arrow
Усик: Я еще не готов быть Министром спорта
yellow-arrow
Усик возглавляет обновленный рейтинг P4P от ESPN
yellow-arrow
Джейк Пол собрал идеального футболиста из четырех игроков
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости