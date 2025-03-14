Усик: Я еще не готов быть Министром спорта

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал о своем возможном политическом будущем.

– Учитывая, что ты когда-то говорил, что не против политического будущего, но в рамках Министерства спорта. Сейчас тебе предлагали политическое будущее и готов ли ты к этому?

– Предлагают постоянно. Нет, я не готов к политическому будущему, и я не вижу себя как украинский политик. У меня есть карьера, минимум до 40 я стараюсь быть в большом спорте

– То есть, еще два года?

– Дай Бог здоровье, да. Я хочу быть там. У меня много проектов, которыми мы сейчас занимаемся – развитие спорта, не только бокса, масштабно.

– Хорошо, но ты же говорил, что не прочь быть Министром спорта.

– А это не политическая, мне кажется. Ну, это политика, но немного другое.

– Но ведь ты понимаешь, что если идти в политику, то ощущение, что ты – герой, постепенно нивелируется для многих украинцев, потому что отношение многих к политикам негативное. И мы это видим по другим боксерам, ставшим политиками

– Конечно.

– Если бы завтра предложили стать Министром спорта, ты бы согласился?

– Нет. Я тебе говорю, что я еще не готов вот здесь (в голове – прим.) быть Министром спорта. Если я никогда не буду Министром спорта, меня это не огорчит

– Почему люди хотят пойти в политику? Некоторые прям очень сильно хотят.

– Есть два варианта. Они хотят власти, потому что им давали копняков в детстве. А второго нет. Хотят власти, хотят денег. Смотри, у нас другая политика в Украине. В политике пытаются что-то защитить свое, то, что уже "скомунизделие", или еще что-то.

Мне ничего от этого не надо, потому что на это время, большинство своего состояния, которое я имею, я заработал не в своей стране, в которой я живу, в которой я вкладываю деньги в бизнес, в которой я покупаю для себя авто, жилье или еще что-то. Я привожу сюда деньги, заработанные за границей, плачу налоги. Я плачу налоги от того, что я заработал, и еще от того, что покупаю. Я не хочу в политику, потому что я не хочу из страны зарабатывать", – сказал Усик.