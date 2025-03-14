Карл Фроч: Если Усик постареет, то Паркер сможет одержать победу

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался относительно поединка чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

"Паркер заслуживает своего шанса. Дюбуа отказался от боя с Паркером, а Паркер одержал хорошую победу над Баколе.

Я не думаю, что у Паркера есть шансы побить Усика. Посмотрите, что сделал Усик, он дважды побил Джошуа и дважды побил Фьюри, так что нельзя сказать, что у Паркера много шансов.

Но никогда не знаешь, если Усик постареет, а Паркер оседлает волну, и у него все хорошо, их бой может стать интересным", — сказал Фроч.