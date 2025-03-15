Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакур призвал Ломаченко объявить о завершении карьеры
Надо определяться
фото - Getty Images
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон посоветовал украинскому чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко объявить о завершении профессиональной карьеры и сдать свой пояс. Его слова цитирует The Ring:
"Я буду честным, я равнялся на Ломаченко, он мне очень нравится. Но он спрыгнул и я искренне считаю, что Василий просто меня испугался. Эта ситуация заставила меня смотреть на него с другой стороны.
Сейчас он просто посиживает с титулом на руках. Зачем? Ты не выходишь в общественное пространство, у тебя нет мотивации. Друг, у тебя была отличная карьера, объяви о ее завершении и уступи пояс" – сказал Шакур.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Тренер представителя Первой лиги рассказал о новичках команды
- Ига Швёнтек повторила достижение Новака Джоковича
- Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - советник Трампа Уолтц
- Паркер отреагировал на новость о поединке с Усиком
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность