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Шакур призвал Ломаченко объявить о завершении карьеры

Бокс
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Надо определяться

Шакур призвал Ломаченко объявить о завершении карьеры

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон посоветовал украинскому чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко объявить о завершении профессиональной карьеры и сдать свой пояс. Его слова цитирует The Ring:

"Я буду честным, я равнялся на Ломаченко, он мне очень нравится. Но он спрыгнул и я искренне считаю, что Василий просто меня испугался. Эта ситуация заставила меня смотреть на него с другой стороны.

Сейчас он просто посиживает с титулом на руках. Зачем? Ты не выходишь в общественное пространство, у тебя нет мотивации. Друг, у тебя была отличная карьера, объяви о ее завершении и уступи пояс" – сказал Шакур.

Напомним, что ранее Усик показал видео из тренировки со штангой и гирями.

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