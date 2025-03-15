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Промоутер Джошуа рассказал, когда Энтони сможет вернуться к тренировкам
Немалый срок
DAZN
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, когда его подопечный вернется к тренировкам. Его слова цитирует Boxing Scene:
"Он достаточно расслаблен, но, честно говоря, я думаю, что единственные бои, которые действительно интересуют его, это Дюбуа и Тайсон Фьюри. Это не значит, что он не будет драться с кем-то еще. Но он уже побил Джозефа Паркера, хотя у Паркера отличная серия. Но Агит Кабаел имеет отличную серию.
Джошуа не сможет снова бить или нормально тренироваться в течение восьми-десяти недель" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Шакур
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