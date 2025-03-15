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Усик рассказал, почему не подписал контракт с американцами в начале профессиональной карьеры

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Все сложилось наилучшим образом

Усик рассказал, почему не подписал контракт с американцами в начале профессиональной карьеры

Полісся

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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, почему не уехал в США в начале своей профессиональной карьеры.

"В 2013 году я не подписал контракт с Америкой, потому что я понимал, что мне в любом случае нужно было ехать как минимум на полгода. Катюха... вообще не ложится ей Америка, ездить. Я говорю: "Ну это для работы, все и все". Говорю, что нет других вариантов.

Она так любит мотивировать. Она говорит: "Ты же умный человек, ты можешь найти любой вариант. Я же это знаю". Действительно, я понимал, что если я поеду на полгода, то там 2013 год, в десятом у нас состоялась свадьба. Вот такой момент, что если бы я уехал, я бы потерял семью. И я сам для себя понял, что никакая Америка для меня не будет лучше моей семьи. У меня уже от К2 было предложение, от британцев было предложение, и я выбрал К2 со словами, что я отсюда доберусь, попаду на HBO" – сказал Усик.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал, когда Энтони сможет вернуться к тренировкам.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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