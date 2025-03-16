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Жена Усика рассказала о ухаживании Александра в юности

Бокс

Очень смешная история

Жена Усика рассказала о ухаживании Александра в юности

instagram.com/usyk_kate1505

Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина рассказала, как юный парень проявлял к ней знаки внимания в далеком прошлом.

"Мне было 15 лет, я ни о чем не думала в то время. Мы были друзьями. Только дружба, да и только. Он мне подарил одну розочку за пять гривен. Это были твои последние деньги, которые у тебя были. Мы шли после боя, и я уже вижу – вот идет, такого роста, он был ниже меня. Правда, ты был ниже меня. Я помню, на тебя так посмотрела, думаю: Боже... И он мне эту розочку, мне стало его жалко, думаю такая – ну ладно, давай.

Я просто воспитана очень хорошо. И я была ребенком очень долго, ты знаешь, мне эти цветы, эти поцелуи, свидания... Казаки-разбойники! Я во дворе много... У меня было много друзей, и мы собирались во дворе, играли там в мячик, пионербол, еще что-нибудь, какие там свидания" – сказала Екатерина.

Напомним, ранее Усик рассказал, почему не подписал контракт с американцами в начале профессиональной карьеры.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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