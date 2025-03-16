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Гвоздик – о Ломаченко: Я слышал, что он уже все

Бокс
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Гвоздик – о Ломаченко: Я слышал, что он уже все

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик поделился своим мнением по поводу продолжения карьеры чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Что я думаю о поединке Реймонда Муратали против Ломаченко? Это если Лома действительно хочет сразиться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Они ничего не объявляют, молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Эти результаты должны прийти из космоса или другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты есть у них или нет" – сказал Гвоздик.

Напомним, что ранее жена Усика рассказала о ухаживании Александра в юности.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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