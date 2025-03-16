Гвоздик – о Ломаченко: Я слышал, что он уже все

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик поделился своим мнением по поводу продолжения карьеры чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Что я думаю о поединке Реймонда Муратали против Ломаченко? Это если Лома действительно хочет сразиться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Они ничего не объявляют, молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Эти результаты должны прийти из космоса или другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты есть у них или нет" – сказал Гвоздик.