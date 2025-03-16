Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик – о Ломаченко: Я слышал, что он уже все
Официального подтверждения нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик поделился своим мнением по поводу продолжения карьеры чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).
"Что я думаю о поединке Реймонда Муратали против Ломаченко? Это если Лома действительно хочет сразиться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Они ничего не объявляют, молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Эти результаты должны прийти из космоса или другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты есть у них или нет" – сказал Гвоздик.
Напомним, что ранее жена Усика
Популярное сейчас
- Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
- Сборная Украины провела внутренний спарринг в Испании – ВИДЕО
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Усик: Я не просто подкаблучник, я – царь подкаблучников
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак