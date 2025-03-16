Деревянченко рассказал, почему Беринчик проиграл Дэвису

Американский боксер украинского происхождения Сергей Деревянченко рассказал, почему Денис Беринчик (19-1; 9 КО) потерпел поражение в поединке против чемпиона мира по версии WBO Кейшона Дэвиса.

"Я думаю, что Кейшон – молодой боксер и сейчас на пике. Мне кажется, что Денису нужно было больше времени провести в Штатах, больше спарринговать с такими сильными боксерами, как Кейшон. Он тренировался в Испании, проводил кемп в Лос-Анджелесе. По-видимому, он был готов. Просто очень важно, чтобы ты приходил на спарринги, и у тебя были похожие парни по силе, ты с ними спаррингируешь и привыкаешь к этому, к такой силе. Беринчик не делал этого, и у него были как спарринг-партнеры из Мексики, но это вообще другие боксеры" – сказал Сергей.