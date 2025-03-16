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Деревянченко рассказал, почему Беринчик проиграл Дэвису

Бокс
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Мнение эксперта

Деревянченко рассказал, почему Беринчик проиграл Дэвису

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Сергей Деревянченко рассказал, почему Денис Беринчик (19-1; 9 КО) потерпел поражение в поединке против чемпиона мира по версии WBO Кейшона Дэвиса.

"Я думаю, что Кейшон – молодой боксер и сейчас на пике. Мне кажется, что Денису нужно было больше времени провести в Штатах, больше спарринговать с такими сильными боксерами, как Кейшон. Он тренировался в Испании, проводил кемп в Лос-Анджелесе. По-видимому, он был готов. Просто очень важно, чтобы ты приходил на спарринги, и у тебя были похожие парни по силе, ты с ними спаррингируешь и привыкаешь к этому, к такой силе. Беринчик не делал этого, и у него были как спарринг-партнеры из Мексики, но это вообще другие боксеры" – сказал Сергей.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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