Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото

Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) впервые за долгое время появился в публичном пространстве. Наш соотечественник посетил чемпионат Украины по боксу.

"Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс – наша жизнь" – написал на своей официальной странице в Instagram еще один украинский боксер Евгений Хитров.