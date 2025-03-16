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Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото

Бокс

Нужно решение по карьере

Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото

Boxingscene

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) впервые за долгое время появился в публичном пространстве. Наш соотечественник посетил чемпионат Украины по боксу.

"Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс – наша жизнь" – написал на своей официальной странице в Instagram еще один украинский боксер Евгений Хитров.

Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Гвоздик поделился мнением по поводу дальнейшей карьеры Ломаченко.

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