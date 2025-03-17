Богачук рассказал о возможном поединке против Муртазалиева

Украинский боксер, обязательный претендент на титул WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO) рассказал о возможном поединке против россиянина, чемпиона по версии IBF Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 КО). Его слова цитирует Sport-Express:

– Сергей, недавно была распространена информация, что ваш промоутер хочет организовать матч против россиянина Бахрама Муртазалиева. Как это соответствует реальности?

– Это пока такой проект, планы. Но это возможно, потому что Бахрам является чемпионом мира по версии IBF. Мне могут организовать это сражение, чтобы я мог забрать себе его титул.

– Вам известно, этот боксер постоянно проживает в россии или за рубежом?

– Он – чеченец. Знаю, что Бахрам тренируется и проживает в США. Когда он уехал, до начала широкомасштабной войны с Украиной или после этого я не интересовался.

– То, что Бахрам является представителем страны-агрессора, не беспокоит?

– О дружбе с россиянином речи нет. Мне интересен исключительно чемпионский пояс, который есть у Бахрама Муртазалиева. Стараюсь побить россиянина и показать, что Украина сильнее в этом бою, вот и все.

Добавлю, что пока мне его никто не предлагал. Если это произойдет, я не откажусь, – сказал Богачук.