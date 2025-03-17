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Фьюри назвал фаворита в потенциальном реванше Дюбуа-Джошуа

Бокс
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Довольно однозначная позиция

Фьюри назвал фаворита в потенциальном реванше Дюбуа-Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тайсон Фьюри дал свой прогноз на потенциальный бой-реванш между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует Punchng.com:

"Нет, Джошуа не сможет победить Дюбуа в реванше. Я не думаю, что он сможет это сделать. Я даже не думаю, что Энтони согласится выйти на реванш" – сказал Фьюри.

Напомним, первый поединок Джошуа-Дюбуа состоялся 21 сентября 2024 года в Лондоне. Тогда Даниэль победил своего соперника нокаутом в 5 раунде.

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