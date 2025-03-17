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Исполком МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады-2028
Олимпиада состоится в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Об этом заявил глава организации Томас Бах.
Устройством боксёрского турнира на Олимпиаде займётся World Boxing – альтернативная организация, созданная в 2023 году в качестве замены Международной боксёрской ассоциации (IBA) из-за вторжения России в Украину.
Напомним, что IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлёв.
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