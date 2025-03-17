  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Исполком МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады-2028
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исполком МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады-2028

Бокс

Олимпиада состоится в Лос-Анджелесе

Исполком МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады-2028

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Об этом заявил глава организации Томас Бах.

Устройством боксёрского турнира на Олимпиаде займётся World Boxing – альтернативная организация, созданная в 2023 году в качестве замены Международной боксёрской ассоциации (IBA) из-за вторжения России в Украину.

Напомним, что IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

По теме
yellow-arrow
Фьюри назвал фаворита в потенциальном реванше Дюбуа-Джошуа
yellow-arrow
Богачук рассказал о возможном поединке против Муртазалиева
yellow-arrow
Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото
МОК
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости