Исполком МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады-2028

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Об этом заявил глава организации Томас Бах.

Устройством боксёрского турнира на Олимпиаде займётся World Boxing – альтернативная организация, созданная в 2023 году в качестве замены Международной боксёрской ассоциации (IBA) из-за вторжения России в Украину.

Напомним, что IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлёв.