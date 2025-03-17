  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. У Джорджа Камбососа сменился соперник за 5 дней до боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Джорджа Камбососа сменился соперник за 5 дней до боя

Бокс

Теперь боксер выйдет в ринг с представителем Индонезии

У Джорджа Камбососа сменился соперник за 5 дней до боя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший объединенный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (21-3, 10 KO) встретится с новым соперником в поединке, запланированном на 22 марта в Сиднее.

Напомним, изначально с Камбососом должен был сразиться индонезиец Дауд Йордан (43-4, 31 КО), однако он отказался от выступления по медицинским причинам. Новым соперником стал австралиец Джек Уайли (16-1, 15 KO).

В своем последнем бою, состоявшемся в мае, Камбосос проиграл нокаутом чемпиону мира в трёх весовых категориях украинцу Василию Ломаченко.

По теме
yellow-arrow
"Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес
yellow-arrow
Исполком МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады-2028
yellow-arrow
Фьюри назвал фаворита в потенциальном реванше Дюбуа-Джошуа
Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости