Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Джорджа Камбососа сменился соперник за 5 дней до боя
Теперь боксер выйдет в ринг с представителем Индонезии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший объединенный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (21-3, 10 KO) встретится с новым соперником в поединке, запланированном на 22 марта в Сиднее.
Напомним, изначально с Камбососом должен был сразиться индонезиец Дауд Йордан (43-4, 31 КО), однако он отказался от выступления по медицинским причинам. Новым соперником стал австралиец Джек Уайли (16-1, 15 KO).
В своем последнем бою, состоявшемся в мае, Камбосос проиграл нокаутом чемпиону мира в трёх весовых категориях украинцу Василию Ломаченко.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Зеленский подписал закон о направлении ВСУ за границу во время военного положения
- Довбик и Свилар могут покинуть Рому
- Усик: Я не просто подкаблучник, я – царь подкаблучников
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех