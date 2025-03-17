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Богаук: Американцы не понимают, как позиция руководства США по отношению к Украине может постоянно меняться

Бокс

Как и большинство украинцев

Богаук: Американцы не понимают, как позиция руководства США по отношению к Украине может постоянно меняться

Новина українською

Обязательный претендент на титул WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO) рассказал что думают американцы об Украине.

– В последнее время руководство США неоднозначно относится к Украине – то отказывается оказывать военную помощь, то возобновляет поставки оружия. А что рядовые американцы думают по этому поводу?

– Мои знакомые и друзья в шоке от всего этого. Они не понимают, как позиция руководства США по отношению к Украине может постоянно меняться. Это происходит почти каждый день, поэтому ясности нет.

– Люди в США все же понимают, что нужно поддерживать Украину, а не страну-агрессора?

– Конечно. Простые американцы были, есть и будут стоять за Украину. Это касается всех нормальных людей, адекватно мыслящих.

– Когда вы планируете посетить нашу страну?

– Когда достану пояс чемпиона мира, привезу его на Родину. В том числе и в Винницу, откуда я родом. Пока упорно тренируюсь в Штатах, стараюсь подняться на вершину бокса, – сказал Богачук.

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Сергей Богачук
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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