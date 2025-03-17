Богачук: Мне могут организовать бой с россиянином

Официальный претендент на пояс WBC, украинский боксер Сергей Богачук рассказал, все же будет ли бой с россиянином, который ранее хотел организовать его промоутер.

- Сергей, недавно была распространена информация, что ваш промоутер хочет организовать матч против россиянина Бахрама Муртазалиева. Насколько это соответствует действительности?

- Это пока такой проект, планы. Но такое возможно, потому что Бахрам является чемпионом мира по версии IBF. Мне могут организовать этот бой, чтобы я мог забрать себе его титул.

- Вам известно, этот боксер постоянно проживает в России или за рубежом?

- Он — чеченец. Знаю, что Бахрам тренируется и проживает сейчас в США. Когда он выехал, до начала широкомасштабной войны с Украиной или после этого, я не интересовался.

- То, что Бахрам является представителем страны-агрессора, не беспокоит?

- О дружбе с россиянином речи нет. Меня интересует исключительно чемпионский пояс, который есть у Бахрама Муртазалиева. Хочу побить россиянина и показать, что Украина сильнее в этом бою, вот и все.

Добавлю, что пока его мне никто не предлагал. Если это произойдет, я не откажусь.

- Вы уже были временным чемпионом мира среди профессионалов по версии WBC, но непродолжительное время. Все же гораздо важнее забрать пояс у чемпиона мира, а не по стечению обстоятельств в поединке против другого соперника?

- Организация WBC сделала два пояса — один основной, второй — временный. Считаю, что на то время я был настоящим чемпионом мира. Мог победить всех, но никто не захотел драться за мой титул, — сказал Богачук.