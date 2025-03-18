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Усик рассказал, сколько еще поединков проведет в профессиональной карьере
Может завершить уже в этом году
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, сколько поединков еще планирует провести в карьере. Его слова цитирует Al Arabiya English:
"На данный момент я не знаю, кто это будет, но у меня осталось два боя в моем невероятном путешествии. Послушайте, в течение 20 лет никто не мог организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Саудовская Аравия сделала это. Его превосходительство этого достигло. И они могут сделать это снова. Фанаты очень хотят увидеть это сражение. Больше всего хочу боксировать в Саудовской Аравии" – сказал Усик.
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