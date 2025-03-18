Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик рассказал, рассматривает ли вариант проведения поединка против экс-чемпиона UFC
Скорее нет чем да
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, хотел ли провести бой с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой. Его слова цитирует Al Arabiya English:
– Борец UFC Алекс Перейра выразил заинтересованность в бою с вами. Заинтересовало бы это вас как финальное сражение перед завершением карьеры?
– Да, мне было бы интересно, но только после боя с Даниэлем Дюбуа, чтобы объединить наши пояса. Можно рассмотреть вариант боя в клетке. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды, – сказал Александр.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Экс-наставник Шахтера отреагировал на критику Судакова в свой адрес
- "Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак