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Усик рассказал, рассматривает ли вариант проведения поединка против экс-чемпиона UFC

Бокс
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Усик рассказал, рассматривает ли вариант проведения поединка против экс-чемпиона UFC

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, хотел ли провести бой с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой. Его слова цитирует Al Arabiya English:

– Борец UFC Алекс Перейра выразил заинтересованность в бою с вами. Заинтересовало бы это вас как финальное сражение перед завершением карьеры?

– Да, мне было бы интересно, но только после боя с Даниэлем Дюбуа, чтобы объединить наши пояса. Можно рассмотреть вариант боя в клетке. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды, – сказал Александр.

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