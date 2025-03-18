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Усик получил ученую степень доктора философии
Интересно почитать докторскую
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил степень доктора философии.
Об этом сообщает официальный сайт Харьковского Национального университета внутренних дел.
Тема диссертации украинского чемпиона – "Административно правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".
Напомним, что Усик учится в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД с октября 2021 года.
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