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Усик получил ученую степень доктора философии

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Усик получил ученую степень доктора философии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил степень доктора философии.

Об этом сообщает официальный сайт Харьковского Национального университета внутренних дел.

Тема диссертации украинского чемпиона – "Административно правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Напомним, что Усик учится в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД с октября 2021 года.

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