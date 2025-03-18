Усик получил ученую степень доктора философии

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил степень доктора философии.

Об этом сообщает официальный сайт Харьковского Национального университета внутренних дел.

Тема диссертации украинского чемпиона – "Административно правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Напомним, что Усик учится в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД с октября 2021 года.