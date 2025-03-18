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Александр Гвоздик: Ломаченко ждет результатов МРТ

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Похоже, что Василий не планирует возвращаться в ринг

Александр Гвоздик: Ломаченко ждет результатов МРТ

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, почему обладатель титула IBF в легком дивизионе Василий Ломаченко не возвращается в ринг.

"Что я думаю о бое Рэймонда Муратальи против Ломаченко? Это если Лома действительно хочет драться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Они ничего не объявляют, молчат.

Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Но эти результаты должны прийти из космоса или из другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты или есть у них, или нет", — сказал Гвоздик в комментарии ESNEWS.

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Василий Ломаченко Александр Гвоздик
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Источник:
ESNEWS
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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