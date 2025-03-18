Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Гвоздик: Ломаченко ждет результатов МРТ
Похоже, что Василий не планирует возвращаться в ринг
MarvNation Promotions
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, почему обладатель титула IBF в легком дивизионе Василий Ломаченко не возвращается в ринг.
"Что я думаю о бое Рэймонда Муратальи против Ломаченко? Это если Лома действительно хочет драться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Они ничего не объявляют, молчат.
Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Но эти результаты должны прийти из космоса или из другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты или есть у них, или нет", — сказал Гвоздик в комментарии ESNEWS.
Популярное сейчас
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- В расположении Бельгии серьезный разлад: Куртуа скандально вернулся в сборную перед игрой с Украиной
- Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала
- Усик отреагировал на решение WBO назначить бой против Паркера
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак