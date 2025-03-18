Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леннокс Льюис: Никогда не хотел драться с Форманом
И дело совсем не в страхе проиграть поединок
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы Леннокс Льюис рассказал, почему не хотел драться с легендарным американцем Джорджем Форманом.
"Нет. Я никогда не хотел драться с Джорджем. Это проигрышная ситуация. Если ты его побеждаешь, чего я добился бы, то ты побеждаешь старика. Тогда все тебя начинают ненавидеть, потому что люди любили Джорджа. А если он тебя побеждает, то тебя побеждает старик, и ты — отстой", — приводит слова Льюиса журнал The Ring.
Напомним, Форман является старейшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, поскольку в возрасте 45 лет в 1994 году завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех