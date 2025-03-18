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Леннокс Льюис: Никогда не хотел драться с Форманом

Бокс

И дело совсем не в страхе проиграть поединок

Леннокс Льюис: Никогда не хотел драться с Форманом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы Леннокс Льюис рассказал, почему не хотел драться с легендарным американцем Джорджем Форманом.

"Нет. Я никогда не хотел драться с Джорджем. Это проигрышная ситуация. Если ты его побеждаешь, чего я добился бы, то ты побеждаешь старика. Тогда все тебя начинают ненавидеть, потому что люди любили Джорджа. А если он тебя побеждает, то тебя побеждает старик, и ты — отстой", — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

Напомним, Форман является старейшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, поскольку в возрасте 45 лет в 1994 году завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

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