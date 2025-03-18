Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леннокс Льюис: Даже в худшем состоянии я всё равно бы победил Кличко
Но все могло сложиться по другому
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис уверен, что победил бы украинского боксёра, а ныне политика Виталия Кличко в своей худшей спортивной форме.
"Смена соперника повлияла на меня не лучшим образом, но даже в худшем состоянии я всё равно бы победил Кличко в его лучшей форме", — приводит слова Льюиса журнал The Ring.
Напомним, бой между Льюисом и Кличко состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе. Встреча продлилась пять раундов и завершилась в шестом из-за рассечения брови Виталия Кличко. Для Леннокса это был последний профессиональный бой в карьере.
Популярное сейчас
- ВСУ отводят силы на одном из участков фронта Донецкой области, - Наев
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО