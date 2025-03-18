Леннокс Льюис: Даже в худшем состоянии я всё равно бы победил Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис уверен, что победил бы украинского боксёра, а ныне политика Виталия Кличко в своей худшей спортивной форме.

"Смена соперника повлияла на меня не лучшим образом, но даже в худшем состоянии я всё равно бы победил Кличко в его лучшей форме", — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

Напомним, бой между Льюисом и Кличко состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе. Встреча продлилась пять раундов и завершилась в шестом из-за рассечения брови Виталия Кличко. Для Леннокса это был последний профессиональный бой в карьере.