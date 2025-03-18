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Эгис Климас: У Ломаченко была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается
Пока ничего не ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Эгис Климас, менеджер чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры украинца.
- То, что, пожалуй, больше всего хотят узнать от тебя люди, - это новости о Василии Ломаченко. Говорили, что он, возможно, покинет бокс. Затем появилась информация о травме спины. Какое обновление по Ломаченко ты можешь нам дать сейчас?
- На самом деле я говорил с ним сегодня утром, и он чувствует себя хорошо. У него была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается. Начинает тренировки, и, возможно, через месяц или два у нас будут очень хорошие новости - либо он вернется, либо завершит карьеру — пока неизвестно.
Но согласно правилам IBF, у него есть время до октября, чтобы определиться, ведь Абдуллаев будет драться с Мураталлой за обязательного претендента. И тогда мы узнаем, что будет дальше.
Напомним, что последний раз Ломаченко провел бой в мае 2024 года, тогда он победил Джорджа Камбососа
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