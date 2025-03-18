  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эгис Климас: У Ломаченко была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эгис Климас: У Ломаченко была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается

Бокс

Пока ничего не ясно

Эгис Климас: У Ломаченко была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эгис Климас, менеджер чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры украинца.

- То, что, пожалуй, больше всего хотят узнать от тебя люди, - это новости о Василии Ломаченко. Говорили, что он, возможно, покинет бокс. Затем появилась информация о травме спины. Какое обновление по Ломаченко ты можешь нам дать сейчас?

- На самом деле я говорил с ним сегодня утром, и он чувствует себя хорошо. У него была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается. Начинает тренировки, и, возможно, через месяц или два у нас будут очень хорошие новости - либо он вернется, либо завершит карьеру — пока неизвестно.

Но согласно правилам IBF, у него есть время до октября, чтобы определиться, ведь Абдуллаев будет драться с Мураталлой за обязательного претендента. И тогда мы узнаем, что будет дальше.

Напомним, что последний раз Ломаченко провел бой в мае 2024 года, тогда он победил Джорджа Камбососа

По теме
yellow-arrow
Леннокс Льюис: Даже в худшем состоянии я всё равно бы победил Кличко
yellow-arrow
Леннокс Льюис: Никогда не хотел драться с Форманом
yellow-arrow
Александр Гвоздик: Ломаченко ждет результатов МРТ
Эгис Климас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YSM Sports Media
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости