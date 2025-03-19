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Стаховский раскритиковал получение Усиком степени доктора философии

Бокс
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Событие, повлекшее фурор

Стаховский раскритиковал получение Усиком степени доктора философии

Фото: instagram.com/stako_s

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал факт получения степени "доктор философии" чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО).

"Что там у профессуры? Нигде не мозолит?

Если кто знает состав ученого совета – объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину" — написал Стаховский в социальных сетях.

Усик рассказал, рассматривает ли вариант проведения поединка против экс-чемпиона UFC

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