Стаховский раскритиковал получение Усиком степени доктора философии

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал факт получения степени "доктор философии" чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО).

"Что там у профессуры? Нигде не мозолит?

Если кто знает состав ученого совета – объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину" — написал Стаховский в социальных сетях.