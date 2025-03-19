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Стаховский раскритиковал получение Усиком степени доктора философии
Событие, повлекшее фурор
Фото: instagram.com/stako_s
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал факт
"Что там у профессуры? Нигде не мозолит?
Если кто знает состав ученого совета – объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину" — написал Стаховский в социальных сетях.
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