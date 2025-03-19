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Паркер в романтической песне вызвал Усика на поединок. Видео
Это очень смешно
Getty Images/Global Images Ukraine
Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) обратился к чемпиону мира за версиями WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Официальный претендент на пояс WBA в романтической песне "You're Still The One" ("Ты единственный") вызвал на поединок нашего соотечественника. Соответствующий пост Паркер опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.
You’re Still The One @usykaa #karekarebeach— Joseph Parker (@joeboxerparker) March 19, 2025
????: @kerryrusselltv pic.twitter.com/w7muclNmOV
Напомним, что ранее Усик
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