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Паркер в романтической песне вызвал Усика на поединок. Видео

Бокс
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Это очень смешно

Паркер в романтической песне вызвал Усика на поединок. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) обратился к чемпиону мира за версиями WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Официальный претендент на пояс WBA в романтической песне "You're Still The One" ("Ты единственный") вызвал на поединок нашего соотечественника. Соответствующий пост Паркер опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Усик отреагировал на решение WBA назначить обязательную защиту титула.

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