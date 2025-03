Паркер в романтической песне вызвал Усика на поединок. Видео

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) обратился к чемпиону мира за версиями WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Официальный претендент на пояс WBA в романтической песне "You're Still The One" ("Ты единственный") вызвал на поединок нашего соотечественника. Соответствующий пост Паркер опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Усик отреагировал на решение WBA назначить обязательную защиту титула.