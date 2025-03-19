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Усик – о поединках против Фьюри: Мы провели 24 раунда, это как целая жизнь

Бокс

Это было фантастически

Усик – о поединках против Фьюри: Мы провели 24 раунда, это как целая жизнь

Getty Images / Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) вспомнил свои поединки против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Мы не общаемся. Я думаю, что мы со временем поговорим. Я скучаю по этому парню, по нашему боксу. Мы провели 24 раунда, это как целая жизнь. Это будто ты прожил с кем-нибудь 20 лет, поэтому для нас обоих это был невероятный путь. Там мы были на одном уровне с моим невероятным другом Тайсоном Фьюри" – сказал Усик.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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