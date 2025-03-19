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Тренер Дюбуа: Кто я такой, чтобы заявлять, что Паркер не заслуживает боя против Усика
Да никто
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Дон Чарльз отреагировал на решение WBO назначить поединок Усик-Паркер. Его слова цитирует Sky Sports:
"Кто я такой, чтобы заявлять, что Паркер не заслуживает этого сражения? Джозеф – классный паренек и отличный боец. Просто у каждого свое мнение.
Я просто говорю о том, что Даниэль готов к бою с Усиком. Говорю о том, что он как чемпион мира готов к любому оппоненту. Команда Усика тоже хочет этого сражения.
У нас есть цели. Бой с Усиком – один из них. Больше ничего не скажу, поскольку выбор оппонента – это не моя сфера деятельности" – сказал специалист.
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