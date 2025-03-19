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Супруги Усик поделились с поклонниками романтичными фото

Бокс
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Совместное время

Супруги Усик поделились с поклонниками романтичными фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) проводит время вместе со своей женой Екатериной. Пара собралась в путешествие в другую страну и посетила одно из кафе в Кишиневе (Молдова). Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Паркер в романтической песне вызвал Усика на поединок. Видео

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