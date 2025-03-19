Супруги Усик поделились с поклонниками романтичными фото

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) проводит время вместе со своей женой Екатериной. Пара собралась в путешествие в другую страну и посетила одно из кафе в Кишиневе (Молдова). Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Паркер в романтической песне вызвал Усика на поединок. Видео