Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супруги Усик поделились с поклонниками романтичными фото
Совместное время
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) проводит время вместе со своей женой Екатериной. Пара собралась в путешествие в другую страну и посетила одно из кафе в Кишиневе (Молдова). Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн