Украинский супертяж Выхрист получил следующего соперника и дату поединка

Украинский супертяж Виктор Выхрист получил следующего соперника. Наш соотечественник выйдет на поединок против американского ветерана Райделла Букера.

Бой состоится 5 апреля на MBS Arena в Потсдаме (Германия).

В последний раз Виктор выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда одержал победу над представителем Боснии и Герцоговины Мирко Тинтором единогласным решением судей.