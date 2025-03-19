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Украинский супертяж Выхрист получил следующего соперника и дату поединка

Бокс

Будет непросто

Украинский супертяж Выхрист получил следующего соперника и дату поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Виктор Выхрист получил следующего соперника. Наш соотечественник выйдет на поединок против американского ветерана Райделла Букера.

Бой состоится 5 апреля на MBS Arena в Потсдаме (Германия).

В последний раз Виктор выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда одержал победу над представителем Боснии и Герцоговины Мирко Тинтором единогласным решением судей.

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