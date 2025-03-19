Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС
Украинский чемпион показывает всему миру, что делает агрессор
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) провел тренировку на ТЭС, которая была разрушена в результате атаки россиянами.
"Невероятно, что после каждой атаки, какие бы масштабные разрушения ни были, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращают украинцам свет.
Эти люди и сами излучают свет и надежду. Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики, это наша общая битва", — сказал Усик.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ДТЕК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии
- Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- "Не хочу, чтобы у меня было так, как Милевского", - Екатерина Усик рассказала, как ведет семейный бизнес
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн