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Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС

Бокс

Украинский чемпион показывает всему миру, что делает агрессор

Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) провел тренировку на ТЭС, которая была разрушена в результате атаки россиянами.

"Невероятно, что после каждой атаки, какие бы масштабные разрушения ни были, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращают украинцам свет.

Эти люди и сами излучают свет и надежду. Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики, это наша общая битва", — сказал Усик.

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Источник:
ДТЕК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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