Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) провел тренировку на ТЭС, которая была разрушена в результате атаки россиянами.

"Невероятно, что после каждой атаки, какие бы масштабные разрушения ни были, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращают украинцам свет.

Эти люди и сами излучают свет и надежду. Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики, это наша общая битва", — сказал Усик.