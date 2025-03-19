Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик рассказал, что думает о реванше Джошуа - Дюбуа
Шансы на победу есть у обоих
Getty Images / Global Images Ukraine
Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о потенциальном реванше между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
"Шансы всегда есть. В первом бою победил Даниэль. Но это спорт, это бокс. Я не очень хороший прогнозист, но будет интересно увидеть ещё один бой между Энтони Джошуа и Дюбуа", — сказал Усик в интервью Riz Khan Show.
Напомним, первый бой Джошуа и Дюбуа состоялся в сентябре и завершился Дюбуа нокаутом. Джошуа потерпел четвёртое поражение в карьере.
Популярное сейчас
- Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии
- Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Ломаченко впервые за долгое время вышел на люди и посетил ЧУ по боксу. Фото
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом