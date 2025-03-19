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Усик рассказал, что думает о реванше Джошуа - Дюбуа

Бокс

Шансы на победу есть у обоих

Усик рассказал, что думает о реванше Джошуа - Дюбуа

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о потенциальном реванше между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

"Шансы всегда есть. В первом бою победил Даниэль. Но это спорт, это бокс. Я не очень хороший прогнозист, но будет интересно увидеть ещё один бой между Энтони Джошуа и Дюбуа", — сказал Усик в интервью Riz Khan Show.

Напомним, первый бой Джошуа и Дюбуа состоялся в сентябре и завершился Дюбуа нокаутом. Джошуа потерпел четвёртое поражение в карьере.

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