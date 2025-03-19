  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Оскар де ла Хойя раскритиковал Дану Уайта из-за перехода в бокс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оскар де ла Хойя раскритиковал Дану Уайта из-за перехода в бокс

Бокс

Глава Golden Boy заявил, что Уайт не разбирается в боксе

Оскар де ла Хойя раскритиковал Дану Уайта из-за перехода в бокс

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя раскритиковал переход Даны Уайта в профессиональный бокс.

"Дана Уайт не разбирается в боксе, к нам в спорт уже приходили интересные и знаменитые люди, которые на протяжении многих лет пытались продвигать свои промоушены, пытаясь придумать что-то новое, но все они действовали неправильно и изменить классический бокс у них не получилось", — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Уайт объединился с известным инвестором мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейхом с целью создания новой боксёрской лиги под названием "TKO Boxing", и они планируют организовать её по принципу работы UFC.

По теме
yellow-arrow
Усик рассказал, что думает о реванше Джошуа - Дюбуа
yellow-arrow
Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС
yellow-arrow
Украинский супертяж Выхрист получил следующего соперника и дату поединка
Оскар Де Ла Хойя
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости