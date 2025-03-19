Майкл Хантер выйдет в ринг с 41-летним Кристофером Лавджоем

Один из ведущих супертяжеловесов 36-летний американец Майкл Хантер (24-1-2, 17 КО) проведёт бой против своего 41-летнего соотечественника Кристофера Лавджоя (20-1-1, 20 КО) 19 апреля в США. Об этом пишет портал Boxing Scene.

Напомним, что Хантер свой последний бой проводил в декабре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в пятом раунде над мексиканцем Кристианом Гарсией.

Что касается Лавджоя, то он предыдущий поединок провёл в марте 2023 года против возрастного египетского джорнимена Эймана Фаруха Аббаса и завершил его вничью по итогам восьмираундового рейтингового противостояния.