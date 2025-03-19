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Райан Гарсия: Я пил каждый день, даже в день боя
И такое бывает
Фото: Getty Images
Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 КО) рассказал, что во время жизненных трудностей мог пить алкоголь даже в день боя.
"Я удивлен, что я сейчас здесь. Я пил каждый день, даже в день боя. Я просто пытался справиться с тем, что происходило внутри. Я боролся с психологическими проблемами в течение многих лет, и это просто не могло остановиться для меня.
Поворотным моментом было осознание того, что, мол, "Черт возьми, брат, я испортил свою жизнь". Знаете, и то, что меня арестовали, было большой частью этого. И то, что я едва не потерял своего ребенка, было огромной частью этого", — сказал Гарсия.
Напомним, что Райан проведет свой следующий поединок 2 мая в Нью-Йорке против Роландо Ромеро.
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