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Райан Гарсия: Я пил каждый день, даже в день боя

Бокс

И такое бывает

Райан Гарсия: Я пил каждый день, даже в день боя

Фото: Getty Images

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Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 КО) рассказал, что во время жизненных трудностей мог пить алкоголь даже в день боя.

"Я удивлен, что я сейчас здесь. Я пил каждый день, даже в день боя. Я просто пытался справиться с тем, что происходило внутри. Я боролся с психологическими проблемами в течение многих лет, и это просто не могло остановиться для меня.

Поворотным моментом было осознание того, что, мол, "Черт возьми, брат, я испортил свою жизнь". Знаете, и то, что меня арестовали, было большой частью этого. И то, что я едва не потерял своего ребенка, было огромной частью этого", — сказал Гарсия.

Напомним, что Райан проведет свой следующий поединок 2 мая в Нью-Йорке против Роландо Ромеро.

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Райан Гарсия
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Источник:
Ring Champs with Ak & Barak
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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